بعد الرواية التركية بشأن "مقتل خاشقجي"... واشنطن توجه تحذيرا جديدا للرياض

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول "ينتهك قواعد القانون الدولي".

وأضاف بومبيو، خلال مقابلة مع الخدمة الإذاعية لشبكة "فوكس نيوز": "يعلم السعوديون أنه يتعين عليهم الكشف عن الحقائق"، محذرا "أن الوقت ليس في صالحهم".

© AP Photo / Emrah Gurel قتل خنقا وقطعت جثته... النيابة التركية تكشف تفاصيل مروعة عن اغتيال خاشقجي

وأردف: "ما حدث داخل القنصلية السعودية في إسطنبول أمر مروع، وما تزال هناك الكثير من الأسئلة لم تتم الإجابة عنها بشأن ما حدث". وقال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده "لن تعتمد على الآخرين في استخلاص الحقائق، بل ستحاول الوصول لذلك من خلال المعلومات التي تتلقاها".

وأوضح بومبيو، أن الولايات المتحدة ما تزال تريد الاحتفاظ بعلاقاتها الاستراتيجية مع السعودية على عدة أصعدة.

وكانت النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول، أعلنت، أمس الأربعاء، أن "جمال خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا". وقالت النيابة إن "جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها عقب قتله خنقا، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا أيضا".

وأعلن النائب العام السعودي، منذ أسبوعين، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.