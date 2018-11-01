بعد الرواية التركية بشأن "مقتل خاشقجي"... واشنطن توجه تحذيرا جديدا للرياض

وأضاف بومبيو، خلال مقابلة مع الخدمة الإذاعية لشبكة "فوكس نيوز": "يعلم السعوديون أنه يتعين عليهم الكشف عن الحقائق"، محذرا "أن الوقت ليس في صالحهم".
وأوضح بومبيو، أن الولايات المتحدة ما تزال تريد الاحتفاظ بعلاقاتها الاستراتيجية مع السعودية على عدة أصعدة.
وكانت النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول، أعلنت، أمس الأربعاء، أن "جمال خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا". وقالت النيابة إن "جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها عقب قتله خنقا، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا أيضا".
وأعلن النائب العام السعودي، منذ أسبوعين، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
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