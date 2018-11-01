الأمن التركي يحبط محاولة إدخال متفجرات إلى جنوب شرقي البلاد

أحبط الأمن التركي محاولة لإدخال كمية من المتفجرات إلى البلاد عن طريق حزب العمال الكردستاني المصنف من قبل الحكومة "منظمة إرهابية".

أنطاكيا — سبوتنيك. وقالت مديرية أمن ولاية ماردين، جنوب شرقي البلاد، في بيان اليوم الخميس 1 نوفمبر / تشرين الأول الجاري: "تم ضبط متفجرات على طريق جيلان بينار — قزيل كايا، في ولاية ماردين في سيارة أرسلها تنظيم حزب العمال الكردستاني بطرق غير شرعية إلى تركيا"، مضيفة أن قوات المديرية ألقت القبض على 5 أشخاص".

© flickr.com / Defence Images مقتل 7 مسلحين من حزب العمال الكردستاني بغارة جوية جنوبي تركيا

ولفت البيان إلى أن التنظيم كان يخطط لنقل المتفجرات إلى المدن الكبرى بهدف تنفيذ هجمات إرهابية.

وتابع: "قوات الأمن التركية نفذت العملية بعد الحصول على معلومات تفيد بأنه سيتم نقل متفجرات من سوريا إلى تركيا".

وتصنف أنقرة حزب العمال "منظمة إرهابية"، وتقوم القوات التركية بشن هجمات ضد مواقع التنظيم في شمالي العراق.

وأعلنت الداخلية التركية، يوم الاثنين الماضي، تحييد 20 مسلحا واعتقال 757 آخرين يشتبه في ارتباطهم بتنظيمات إرهابية في عمليات أمنية نفذتها الأسبوع الماضي.

وأوضحت وزارة الداخلية التركية، في بيان لها، أن قوات الأمن نجحت في تحييد 20 إرهابيا، من حزب العمال الكردستاني وتنظيمي "داعش" و"هيئة تحرير الشام" الإرهابيين، مشيرة إلى أن هناك 5 قتلى و7 جرحى و8 آخرين سلموا أنفسهم لسلطات الأمن.