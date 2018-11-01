مدعون إيطاليون يسقطون دعوى ضد وزير الداخلية بشأن مهاجرين

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم الخميس إن المدعين قرروا إسقاط التهم الموجهة له بعد أن رفض السماح لمئة وخمسين مهاجرا بالنزول من سفينة إنقاذ رست في صقلية.

في مقطع فيديو نشر على "فيسبوك"، قرأ زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة رسالة من المدعين في مدينة كاتانيا الصقلية يبلغونه فيها بأنهم طلبوا رسميا من القاضي أن يسقط الدعوى. ولم يذكر سببا لقرارهم.

© Sputnik . Александр Вильф إيطاليا تغلق مطاراتها أمام رحلات المهاجرين غير المصرح بها من ألمانيا

ووضع سالفيني رهن التحقيق بسبب مزاعم عن إساءة استخدام السلطة واحتجاز أشخاص رغما عن إرادتهم بعد رفض منح السفينة ديتشيوتي إذنا بإنزال المهاجرين، ومعظمهم من إريتريا، الذين جرى إنقاذهم من البحر في أغسطس/ آب.

وقال سالفيني إنه سيرفض السماح للمهاجرين بالنزول حتى توافق دول أخرى في الاتحاد الاوروبي على استقبالهم، وانتهت الأزمة التي استمرت عشرة أيام عندما وافقت أيرلندا وألبانيا والكنيسة الكاثوليكية على تولي أمر بعض المهاجرين.

ووصل نحو 650 ألف شخص، معظمهم من أفريقيا، الشواطئ الإيطالية منذ 2014 ويستضيف البلد نحو 160 ألف طالب لجوء.

وقاد سالفيني حملة شعبية ضد الهجرة منذ تولت الحكومة الائتلافية في إيطاليا السلطة في يونيو/ حزيران.