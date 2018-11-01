اليونيسف يحذر من اشتداد القتال في الحديدة

© AP Photo / Nariman El-Mofty حكومة اليمن تعرب عن استعدادها لاستئناف جهود السلام والتحالف يلتزم الصمت

القاهرة — سبوتنيك . وقالت توما في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس:

"هناك حالة من الخوف في الحديدة من اشتداد القتال، ميناء الحديدة شريان الحياة من الناحية الإنسانية وعبره نستطيع إيصال المساعدات إلى اليمن".

وأعربت الحكومة اليمنية في وقت سابق من اليوم الخميس، عن استعدادها للعمل على إجراءات لبناء الثقة في إطار جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة بينما تضغط الولايات المتحدة من أجل إنهاء حرب دفعت اليمن إلى شفا المجاعة.