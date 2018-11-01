ترامب: أحاول أن أكون صادقا عندما أستطيع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يحاول أن يكون صادقا عندما يستطيع، رغم الصورة التي يصفه بها الإعلام.

قال ترامب في حديث أجراه مع شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس: "أريد دائما قول الصدق، وعندما أستطيع أقول الصدق".

© REUTERS / LEAH MILLIS ترامب يكشف عن واحدة من صفاته الحميدة

وأوضح الرئيس الأمريكي: "أحيانا يتبين أن حادثا ما قد تغير أو كان مختلفا "عما قلته"، ولكني أحب دائما أن أكون صادقا".

وذكر ترامب أنه "جيد إلى حد بعيد" في تقدير حجم الحشود التي تحضر التجمعات والمناسبات التي يحضرها، بالرغم من أن إحدى المناسبات الأولى التي اصطدم فيها بوسائل الإعلام كانت تدور حول عدد الذين حضروا مراسم ترديده القسم الرئاسي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه أجرى حديثا مطولا مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، ناقش خلاله عدة مواضيع أبرزها التجارة وكوريا الشمالية.

وقال ترامب، في تغريده على "تويتر" اليوم الخميس، "أجريت للتو حديثا مطولا وجيدا للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تحدثنا عن عدة مواضيع، بالتركيز بشكل كبير على التجارة".