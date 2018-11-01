بوغدانوف يلتقي وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية "تم خلال اللقاء مناقشة الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية بشكل شامل، بما في ذلك ومشاكل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وآفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، كما جرى تبادل للآراء حول تطور الوضع في سوريا وما حولها".
وأعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، عن قلق بلادها من الأوضاع المترتبة حول قطاع غزة وقصف الأراضي الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التصرفات غير المدروسة تزيد من مخاطر التصعيد.
فيما قرر المجلس المركزي الفلسطيني أمس الأربعاء إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية تجاه كافة اتفاقاتها مع إسرائيل، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة والانفكاك الاقتصادي.
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