بوغدانوف يلتقي وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

التقى نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، عضوي المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر طاهر وعارف عرفان، وبحث معهما آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية "تم خلال اللقاء مناقشة الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية بشكل شامل، بما في ذلك ومشاكل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وآفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، كما جرى تبادل للآراء حول تطور الوضع في سوريا وما حولها".

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa وزيرة إسرائيلية: علينا الاعتراف بقوة المقاومة الفلسطينية

يذكر أن بوغدانوف كان قد التقى اليوم أيضا، النائب الأول للمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، آلون أوشبيز، حيث بحث معه العلاقات الثنائية والتسوية الفلسطينية- الإسرائيلية.

وأعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، عن قلق بلادها من الأوضاع المترتبة حول قطاع غزة وقصف الأراضي الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التصرفات غير المدروسة تزيد من مخاطر التصعيد.

فيما قرر المجلس المركزي الفلسطيني أمس الأربعاء إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية تجاه كافة اتفاقاتها مع إسرائيل، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة والانفكاك الاقتصادي.