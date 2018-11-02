طلب إسرائيلي "مهم" من الاتحاد الأوروبي

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من نظيرته الرومانية فيرويكا دانتشيلا، التي تتولى بلادها حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، المساعدة على تغيير موقف الاتحاد في المحافل الدولية إزاء القضايا التي تتعلق بإسرائيل والفلسطينيين.

© AP Photo / Baz Ratner الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لعدم استخدام القوة إلا في الضرورة

القدس — سبوتنيك. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، اليوم الجمعة: "رئيس الوزراء نتنياهو هنأ رومانيا على نيلها رئاسة الاتحاد الأوروبي، وطلب من نظيرته الرومانية أن تساعد في تغيير موقف الاتحاد الأوروبي من إسرائيل".

وأضاف البيان أن نتنياهو "تلقى وعودا من بلغاريا واليونان ورومانيا وصربيا بالعمل على تغيير نهج تصويتهم في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في قضايا تتعلق بإسرائيل"، مضيفا: "إنهم يريدون منّا الصداقة والغاز والتكنولوجيا".

وقال نتنياهو، بحسب البيان، إن "إسرائيل تعمل على الدفاع عن أوروبا وقامت بإحباط العشرات من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدفها"، بحسب تعبيره.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال لقائه بنظيرته الرومانية دنتشيلا، اليوم الجمعة، في مدينة ڤارنا البلغارية خلال مشاركته في "منتدى كرايوفا".

من ناحية أخرى، قال نتنياهو لنظيرته الرومانية دانتشيلا إن "علاقاتنا مع جيراننا العرب تتحسن بشكل دراماتيكي".

‏ويشارك نتنياهو، اليوم، في "منتدى كرايوفا"، حيث التقى على هامش أعمال المنتدى، أيضا بنظيره البلغاري بويكو بوريسوف، والرئيس الصربي أليكساندر فوتشيتش، ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية قبيل مغادرته إسرائيل، أمس الخميس، إنه يسعى لتعزيز علاقات إسرائيل مع الدول الغربية.

وصرّح نتنياهو لوسائل الإعلام، قائلا: "أغادر الآن للمشاركة في قمة دولية حيث سألتقي بأصدقائي رؤساء وزراء كل من بلغاريا واليونان ورومانيا والرئيس الصربي. هذه ليست علاقات ودية شخصية فحسب بل هي تساهم أيضا في تعزيز علاقاتنا مع كل دولة ودولة بشكل فردي ومع كتلة من الدول التي أريد أن أدفع سياستي قدما معها وأن أغير التعامل المنافق والمعادي معنا الذي ينتهجه الاتحاد الأوروبي".