وزيرة فرنسية عن مقتل خاشقجي: لا يوجد بلد خال من هذه الأفعال

صرحت ناتالي لوازو، الوزيرة الفرنسية المكلفة بالشؤون الأوروبية، بأنه لا يوجد بلد في العالم خال من اغتيال الصحفيين، كما هو الحال فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

نقل الحساب الرسمي للخارجية الفرنسية على "تويتر"، عن لوازو قولها بأنه "في عام واحد تعرض صحفيان للاغتيال في أوروبا، دافني كاروانا غاليزيا وجان كوسياك. فما من بلد في العالم خال من هذه الأفعال. وكما هو الحال في قضية مقتل السيد جمال خاشقجي، نأمل أن تثمر التحقيقات ويحاكم الجناة".

© AP Photo / Virginia Mayo الخارجية الأمريكية: يجب تحديد مكان رفات خاشقجي وإعادته لأسرته

وكانت النيابة العامة التركية في مدينة إسطنبول، أعلنت، أن "جمال خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا". وقالت النيابة إن "جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها عقب قتله خنقا، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا أيضا".

وأعلن النائب العام السعودي، منذ أسبوعين، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.