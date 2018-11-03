ترامب يعلن عودة العقوبات على طريقة "لعبة العروش"

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، يعلن فيها عودة العقوبات الاقتصادية ضد إيران، وذلك بعد انسحاب بلاده من الاتفاق النووي قبل عدة أشهر.

واقتبس الرئيس الأمريكي الجملة الشهيرة من مسلسل "لعبة العروش"، للروائي الأمريكي جورج أر أر مارتن، التي تقول "الشتاء قادم" وحولها الرئيس لـ"العقوبات قادمة".

وتشير جملة "الشتاء قادم" في المسلسل الملحمي إلى عودة "السائرون البيض"، وهي وحوش خيالية قد تقضي على الجنس البشري كله، ضمن أحداث المسلسل.

​وأثارت تغريدة الرئيس ترامب سخرية متابعة، بسبب اقتباسه للجملة الشهيرة.

​وكان ترامب قد أعلن أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد يناسب واشنطن.

وقال الرئيس، في بيان نشره البيت الأبيض، "نحث النظام الإيراني للتخلي عن طموحاته النووية وتغيير سلوكه المدمر واحترام حقوق شعبه والعودة إلى طاولة المفاوضات بحسن نية. نسعى للتعاون مع حلفائنا وشركائنا في هذه الجهود".

وأضاف "الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر شمولا مع إيران من شأنه أن يعرقل طريقها بشكل دائم إلى الأسلحة النووية… لحين تلك اللحظة عقوباتنا التاريخية ستنفذ بالكامل".

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات ستكون سارية المفعول، اعتبارا من 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.