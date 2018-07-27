بوتين: قضية البرنامج النووي الإيراني تخص الجميع وليس أمريكا فقط

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، بسبب ما أسماه "عدم التزام إيران ببنود الاتفاق". كما أعلن إعادة العمل بنظام العقوبات الاقتصادية ضد طهران.
وتعقد قمة "بريكس" العاشرة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في الفترة ما بين 25 و27 يوليو/ تموز الجاري في جوهانسبرغ.
ودعي للمشاركة في القمة بالإضافة إلى قادة البلدان الخمسة، رؤساء ناميبيا والغابون وأنغولا والسنغال وأوغندا وتوغو ورواندا والأرجنتين وتركيا وجامايكا.
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