بوتين: قضية البرنامج النووي الإيراني تخص الجميع وليس أمريكا فقط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قضية البرنامج النووي الإيراني تخص الجميع وليس الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

© Sputnik . Алексей Никольский بوتين: مستعد للذهاب إلى واشنطن... ودعوة ترامب لزيارة موسكو

موسكو — سبوتنيك وذكر بوتين، في مؤتمر صحفي عقد اليوم عقب قمة "بريكس"، "كما هو الحال مع خطة العمل الشاملة لبرنامج النووي الإيراني، هل هو يخص فقط إيران، أو أنه يخص فقط الولايات المتحدة؟ لا طبعا. إنه يخص الكثير من الدول وكل أوروبا، والكثير غيرها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، بسبب ما أسماه "عدم التزام إيران ببنود الاتفاق". كما أعلن إعادة العمل بنظام العقوبات الاقتصادية ضد طهران.

وتعقد قمة "بريكس" العاشرة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في الفترة ما بين 25 و27 يوليو/ تموز الجاري في جوهانسبرغ.

ودعي للمشاركة في القمة بالإضافة إلى قادة البلدان الخمسة، رؤساء ناميبيا والغابون وأنغولا والسنغال وأوغندا وتوغو ورواندا والأرجنتين وتركيا وجامايكا.