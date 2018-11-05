بعد العجل الأحمر والسمك في البحر الميت... نبوءة نهاية العالم الثالثة تظهر في القدس

يعتقد المواطنون المتدينون أن نبوءة ثالثة من نبوءات نهاية العالم في الإنجيل قد تحققت، ما يزيد من اعتقادهم بأن نهاية العالم تقترب.

ونقلت قناة "زفيزدا" الروسية عن صحيفة "The Sun"، "نحن نتحدث عن الأفعى، التي زحفت على طول حائط المبكى في القدس".

Scary! A snake was found and removed from the Western Wall (the Kotel) in Jerusalem, Israel earlier tonight. pic.twitter.com/EsXdK21CTP — Emanuel Miller (@emanumiller) November 1, 2018

ووفقا لشهود العيان، لم يكن هناك شيء سيء في هذه الظاهرة، لأن الأفعى ببساطة كانت تطارد حمامة، في الوقت نفسه، يشير الخبراء في الكتاب المقدس في اليهودية إلى أن هذا الثعبان هو الدليل الثالث على اقتراب نهاية نهاية العالم.

علاوة على ذلك، ظهر نذير أخر لاقتراب نهاية العالم ألا وهو ظهور أسماك ميتة في البحر الميت، والتي تمكن مصور إسرائيلي من تصويرها في أكتوبر. وهكذ، وفقا لتنبؤ النبي حزقيال، فإن ظهور الحياة في المياه الميتة هو أيضا نذيرا بنهاية العالم.

وذكر في وقت سابق أنه لأول مرة منذ ألفي سنة ولد عجل أحمر في إسرائيل، والتي، وفقا للكتاب المقدس، هي نذيرا لاقتراب نهاية العالم، وقد فحص موظفو المعبد في القدس بعناية العجل الأحمر.