الخطوط الجوية الإيرانية تنضم لقائمة العقوبات الأمريكية

ومن جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إن إيران ستبيع النفط وستخرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها.

وقال روحاني​، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، "إننا نسعى للحد من تأثير ​العقوبات الأمريكية​ على القطاع الاستثماري الذي يؤدي دورا مهما في الوقت الحالي"، مشددا على أن "أمريكا لن تنجح في تحقيق أهدافها بإضعاف إيران وإحباط الشعب الإيراني"، وذلك وفقا لـ"رويترز".