الخطوط الجوية الإيرانية تنضم لقائمة العقوبات الأمريكية

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية: "قام اليوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية باعتبار شركة الطيران (إيران إير) شركة الطيران الوطنية الإيرانية، تمتلكها أو تسيطر عليها الحكومة الإيرانية وفقا للقراة الإداري 13599. كما أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 67 طائرة تشغلها شركة الطيران الإيرانية إلى قائمة المواطنين والأشخاص المحظورين".
وأضافت أن العقوبات الجديدة على إيران تطال 700 من الشخصيات والكيانات، متعهدة بأن تكون العقوبات على إيران الأشد على الإطلاق.
ومن جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، إن إيران ستبيع النفط وستخرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها.
وقال روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، "إننا نسعى للحد من تأثير العقوبات الأمريكية على القطاع الاستثماري الذي يؤدي دورا مهما في الوقت الحالي"، مشددا على أن "أمريكا لن تنجح في تحقيق أهدافها بإضعاف إيران وإحباط الشعب الإيراني"، وذلك وفقا لـ"رويترز".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)