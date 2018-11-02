الخزانة الأمريكية: نعتزم إدراج 700 شركة وفرد من إيران على قائمة العقوبات

واشنطن — سبوتنيك . أعلن وزير الخزانة الأمريكي ، ستيفن منوشين، أن الوزارة تعتزم إدراج 700 شركة وفردا من إيران في قائمة العقوبات يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال منوشين للصحفيين: "يوم الاثنين، وزارة الخزانة ستضيف أكثر من 700 اسما لقائمة الشركات المحظورة. وسيستهدف مئات الشركات التي أخرجت من تحت العقوبات بعد التوصل لخطة العمل المشتركة بشأن النووي الإيراني، وكذلك أكثر من 300 اسما جديدا".

كما أعلن الوزير الأمريكي أن بلاده قد تفرض عقوبات على نظام "سويفت" للتعريف البنكي، في حال تقديمه خدمات لأفراد أو شركات مدرجة في لائحة العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال الوزير: نحن ننصح "سويفت" بفصل أي منظمات مالية إيرانية، والتي أدرجناها في القائمة، بأسرع وقت تسمح به التكنولوجيا، تجنبا لشملهم بالعقوبات.