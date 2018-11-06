أقارب ضحايا الطائرة الإندونيسية يبحرون إلى موقع تحطمها

أبحر أقارب ضحايا الطائرة الإندونيسية التي تحطمت قبالة ساحل جاكرتا الأسبوع الماضي إلى الموقع الذي لقي فيه أحباؤهم حتفهم.

وقُتل كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 189 شخصا، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© AP Photo / Binsar Bakkara الكشف عن مفاجأة بشأن الطائرة الإندونيسية المنكوبة

وردد الأقارب، الذين اغرورقت أعينهم بالدموع، الدعوات ونثروا الورود على المياه في المنطقة التي لا تزال تبحث فيها السلطات الإندونيسية على الصندوق الأسود الثاني للطائرة.

ويشارك في جهود البحث 151 غواصا وخمس طائرات هليكوبتر و61 سفينة تتراوح من قوارب صيد إلى سفن مزودة بأجهزة مسح متقدمة بالإضافة إلى طائرات مسيرة.

وتوفي غواص إندونيسي أثناء عمليات البحث، يوم الجمعة 2 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقررت السلطات الإندونيسية، يوم الأحد 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، تمديد البحث لثلاثة أيام.

وحتى اليوم الثلاثاء جرى نقل 164 من أكياس حفظ الجثث التي تضم رفاتا بشرية، وتم تسليمها إلى الشرطة لإجراء فحوص الطب الشرعي عليها، وتحددت هوية 27 من الضحايا فقط.

وقالت هيئة سلامة النقل الوطنية في إندونيسيا، أمس الاثنين 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن مؤشر السرعة كان تالفا خلال آخر أربع رحلات للطائرة وهي من طراز بوينغ 737 ماكس.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان سقوط الطائرة ناجما عن سبب فني أو مشكلة تتعلق بالصيانة، وردت السلطات الأمريكية بحذر على اقتراحات بفحص أسطول الطائرات من هذا الطراز.