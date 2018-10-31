قرار مهم بشأن الشركة المالكة للطائرة الإندونيسية المنكوبة

وقررت الشركة الإندونيسية في بيان نشرته عبر حسابها على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، فصل مديرها الفني، إثر تحطم الطائرة.
ونقلت وسائل إعلام إندونيسية عن وزير النقل الإندونيسي، بودي كاريا صمدي، قوله إن الوزارة ستجري تقييم شامل على نظم السلامة الخاصة بشركات الطيران منخفض التكلفة في البلاد.
وقال الوزير: "شركات الطيران منخفض التكلفة تمثل ضرورة، ليس هناك ما يعيبها. إنما الأمر يتعلق بكيفية تحسين السلامة".
وكشف موقع "فلايت رادار" المتخصص في تعقب مسارات الطائرات حول العالم، فالطائرة "بوينغ 737 ماكس 8"، أقلعت من جاكرتا متجهة نحو الجنوب الغربي، ثم تحولت وجهتها إلى الشمال الشرقي، قبل أن تختفي فوق بحر جافا في مكان غير بعيد عن الساحل بعد 13 دقيقة فقط من إقلاعها من مطار "سوكارنو هاتا" الدولي في جاكرتا.
Penjelasan Status Kepegawaian Direktur Teknik Lion Air. https://t.co/bRI81RWPlN— Lion Air Group (@lionairgroup) October 31, 2018
ويعاني الطيران الإندونيسي من مشاكل عديدة، حيث وقعت نحو 23 حادثة طيران في 10 سنوات فقط، أي لا يمر عام تقريبا إلا وتقع فيه أكثر من حادثة طيران.
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