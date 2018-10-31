قرار مهم بشأن الشركة المالكة للطائرة الإندونيسية المنكوبة

أصدرت شركة "ليون آير" الإندونيسية المالكة لطائرة "بيونغ 737" التي سقطت في رحلة طيران "جي تي 610" في البحر، وعلى متنها 189 شخصا قرارا بفصل مديرها الفني.

وقررت الشركة الإندونيسية في بيان نشرته عبر حسابها على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، فصل مديرها الفني، إثر تحطم الطائرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ليون آير"، إدوارد سيريت، إن قرار فصل المدير الفني، يأتي بجانب قرار فصل لعدد من الموظفين الآخرين في الشركة، بسبب إصدار تصاريح السفر للطائرة المنكوبة ، رغم معاناتها من مشاكل تقنية.

ونقلت وسائل إعلام إندونيسية عن وزير النقل الإندونيسي، بودي كاريا صمدي، قوله إن الوزارة ستجري تقييم شامل على نظم السلامة الخاصة بشركات الطيران منخفض التكلفة في البلاد.

وقال الوزير: "شركات الطيران منخفض التكلفة تمثل ضرورة، ليس هناك ما يعيبها. إنما الأمر يتعلق بكيفية تحسين السلامة".

وكشف موقع "فلايت رادار" المتخصص في تعقب مسارات الطائرات حول العالم، فالطائرة "بوينغ 737 ماكس 8"، أقلعت من جاكرتا متجهة نحو الجنوب الغربي، ثم تحولت وجهتها إلى الشمال الشرقي، قبل أن تختفي فوق بحر جافا في مكان غير بعيد عن الساحل بعد 13 دقيقة فقط من إقلاعها من مطار "سوكارنو هاتا" الدولي في جاكرتا.

Penjelasan Status Kepegawaian Direktur Teknik Lion Air. https://t.co/bRI81RWPlN — Lion Air Group (@lionairgroup) October 31, 2018

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ويعاني الطيران الإندونيسي من مشاكل عديدة، حيث وقعت نحو 23 حادثة طيران في 10 سنوات فقط، أي لا يمر عام تقريبا إلا وتقع فيه أكثر من حادثة طيران.