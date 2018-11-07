البيت الأبيض: ترامب يتابع نتائج انتخابات الكونغرس مع العائلة والأصدقاء

واشنطن — سبوتنيك. وقالت ساندرز في بيان: "الرئيس والسيدة الأولى (ميلانيا ترامب) سيراقبان تلقي النتائج على التليفزيون في مقر إقامتهما في البيت الأبيض مع العائلة والأصدقاء".
في حين ينظر الديمقراطيون إلى تلك الانتخابات باعتبارها الأمل الأخير لاستعادة التوازن المفقود منذ فوز الرئيس الجمهوري بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، عام 2016، على حساب منافسته هيلاري كلينتون.
وحرص الرئيس ترامب على المشاركة في حشد الناخبين لدعم المرشحين الجمهوريين من خلال خطابات في العديد من الولايات الأمريكية. في حين قام الرئيس السابق باراك أوباما بالشيء نفسه لحشد الدعم لمرشحي الحزب الديمقراطي لتطغى صبغة الانتخابات الرئاسية على انتخابات "التجديد النصفي في مفارقة تبدو غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي".
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