تركيا ترد على القرار الأمريكي بشأن حزب العمال الكردستاني

وأعلنت واشنطن، يوم أمس الثلاثاء، رصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود أي من: مراد قره يلان (5 ملايين دولار)، وجميل بايق (4 ملايين)، ودوران قالقان (3 ملايين)؛ القياديين في "بي كا كا" الإرهابية، وفق بيان صادر عن السفارة الأمريكية لدى أنقرة.
وتصنف الحكومة التركية حزب العمال الكردستاني بأنه حزب إرهابي. وينفذ الجيش التركي عمليات جوية وبرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي يعتبرهم إرهابيين في شمالي العراق وذلك بذريعة تعرضه لهجمات من الأراضي العراقية.
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