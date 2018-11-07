تركيا ترد على القرار الأمريكي بشأن حزب العمال الكردستاني

وصف متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، ضد قادة منظمة " حزب العمال الكردستاني" الإرهابية، بأنها جاءت "متأخرة".

© REUTERS / Asmaa Waguih الجيش التركي يعلن تحييد 23 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمال العراق

أنقرة- سبوتنيك . وقال قالن في تصريح لقناة تلفزيونية محلية، تعقيبا على رصد واشنطن مكافأة لمن يدلي بمعلومات حول قادة في المنظمة الإرهابية، إن بلاده تنظر بحيطة إلى التطورات، وأن الخطوة جاءت "متأخرة ولكنها ليس خالية من الفائدة".

وأعلنت واشنطن، يوم أمس الثلاثاء، رصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود أي من: مراد قره يلان (5 ملايين دولار)، وجميل بايق (4 ملايين)، ودوران قالقان (3 ملايين)؛ القياديين في "بي كا كا" الإرهابية، وفق بيان صادر عن السفارة الأمريكية لدى أنقرة.

وتصنف الحكومة التركية حزب العمال الكردستاني بأنه حزب إرهابي. وينفذ الجيش التركي عمليات جوية وبرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي يعتبرهم إرهابيين في شمالي العراق وذلك بذريعة تعرضه لهجمات من الأراضي العراقية.