ترامب يهنىء بيلوسي من الحزب الديمقراطي ويقول إنه مستعد للتعاون معها (فيديو)

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نانسي بيلوسي من الحزب الديمقراطي بالفوز في الانتخابات النصفية للكونغرس ويقول إنه مستعد للتعاون معها.

القاهرة — سبوتنيك. هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نانسي بيلوسي من الحزب الديمقراطي بالفوز في الانتخابات النصفية للكونغرس، وأعرب عن استعداده للتعاون معها.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، "أهنئ نانسي بيلوسي على نجاحها ويبدو أنها ستتولى رئاسة مجلس النواب ونتمنى التعاون معها"، وأضاف: "هناك العديد من الملفات التي يجب أن نعمل فيها معا".

وحول نية الديمقراطيين إجراء تحقيق حول نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة، تابع ترامب: "أقول للديمقراطيين دعونا نرى ما لديكم… أنا أسمع الكثير عن التحقيق ولكن لم يظهر شيء… ولكن يمكن أيضا أن نلعب من خلال مجلس الشيوخ، ولدي أدوات أفضل".