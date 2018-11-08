خبير: نتائج انتخابات الكونغرس ستؤثر على سياسة أمريكا الخارجية

توقع أستاذ السياسة في جامعة القاهرة حسن نافعة، أن تؤثر نتائج انتخابات الكونغرس الأمريكي على السياسة الخارجية لواشنطن بشكل غير مباشر.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب يصف النتائج الأولية لانتخابات الكونغرس بالنجاح الهائل

القاهرة — سبوتنيك . وقال نافعة في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس 8 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري: "سيكون هناك تأثير لنتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس على سياسة أمريكا الخارجية، ولكن لن يتم ذلك بشكل مباشر، لأن الرئيس دونالد ترامب هو من يصنع السياسة الخارجية وليس مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديموقراطيون".

وأضاف نافعة: "من المتوقع أن يلعب مجلس النواب دورا في عرقلة عمل ترامب في ملفات داخلية، حتى تحدث مفاوضات بين الملفات الداخلية والخارجية، أي أن يقدم ترامب تنازلات في الملفات الداخلية مقابل مرونة موافقة مجلس النواب على إجراءات خارجية، وفي كل الأحوال يجب الانتظار بعض الشيء، لمعرفة إذا ما كانت هناك رغبة في التوافق أم لا".

وأوضح نافعة: "الخلاف سيكون عميقا حول بعض القضايا، مثلا سيكون من الصعب على ترامب التغطية على جريمة قتل خاشقجي، ومن ناحية أخرى قد يكون هناك توافق على وقف الحرب في اليمن، كذلك من الصعب التوصل لاتفاق على وقف صفقات السلاح للسعودية، خاصة إذا حدثت تغيرات في الأسرة الحاكمة في السعودية نتج عنها إبعاد محمد بن سلمان عن ولاية العهد".

وأضاف نافعة: "بالنسبة لمصر فالتغيرات لن تكون كبيرة، ربما مناوشات خاصة بملف حقوق الإنسان، وربما يشعر الرئيس عبد الفتاح السيسي ببعض الضغوط الخاصة بهذا الملف".

وكانت انتخابات الكونغرس الأمريكي، التي جرت قبل يومين، أسفرت عن سيطرة الديموقراطيين على مجلس النواب، بينما احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.