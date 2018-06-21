تقرير: صفقات سعودية سرية لتسليح 6 دول

كشف موقع متخصص في الشؤون العسكرية، عن صفقات سرية تبرمها المملكة العربية السعودية من أجل تسليح 6 دول.

ونشر موقع "إنتليجنس أون لاين" الاستخباراتي العسكري المتخصص تقريرا تحدث عن مفاوضات سرية تجريها السعودية مع فرنسا من أجل إبرام صفقات تسليح تخص 6 دول.

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ونقل الموقع الاستخباراتي عن مصادر عسكرية سعودية وفرنسية تأكيدها أن وكالة العقود الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع السعودية تجري مباحثات مع فرنسا، وسط متابعة خاصة من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لإبرام صفقات أسلحة لمصلحة دول أفريقية مثل موريتانيا، وبوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وتشاد، وجيبوتي.

وأوضح الموقع أن ابن سلمان يتابع عن كثب الاتصالات المتواصلة مع المديرية العامة الفرنسية للتسليح.

وأشارت المصادر إلى أن صفقات الأسلحة يتوقع أن تصل إلى أكثر من 30 مليون دولار أمريكي، وقالت المصادر إن تلك الصفقات حصلت على تصديق رسمي من وزارة المالية السعودية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي سعودي حتى الآن على تلك التقارير.

وزعم "إنتليجنس أون لاين" أن تلك الصفقات تسير على نفس الخط، الذي تسعى السعودية عليه من أجل إبرام صفقات تسليح أخرى خاصة بجيبوتي، والتي من المتوقع أن تصل إلى 250 مليون دولار.

وأدعت أن تلك الصفقة ربما تكون تمهيدا لإعلان جيبوتي إمكانية استخدام البحرية السعودية لكافة موانئ جيبوتي على البحر الأحمر.

ولم يصدر كذلك أي تعليق رسمي من السعودية أو جيبوتي على تلك التقارير.