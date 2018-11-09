وزير الثقافة الإيطالي يزور سان بطرسبورغ لحضور معرض بومبي

يقوم وزير الثقافة الإيطالي ألبرتو بونيسولي، بزيارة إلى بطرسبورغ في 15-16 من الشهر الجاري، لافتتاح المعرض المخصص لمدينة بومبيي القديمة في متحف الأرميتاج الروسي.

© REUTERS / Maxim Shemetov بوتين يشيد بالمستوى العالي للعلاقات الروسية الإيطالية

روما — سبوتنيك . ووفقا للوزارة، فإن إيطاليا ستمثل في منتدى سان بطرسبورغ الثقافي الدولي السابع كضيف شرف، بالإضافة إلى حضور العرض الأول المقام في الإرميتاج ، سيشارك الوزير في جلسة الطاولة المستديرة مع زملائه من روسيا وقطر.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في المنتدى.

وذكرت إدارة الأرميتاج، في وقت سابق أن المعرض يقام تتويجا لتوقيع عقد شراكة مدته 4 أعوام مع السلطات الإيطالية ومتحف نابولي الأثري.