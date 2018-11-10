ماتيس يعلق على قرار وقف تزويد طائرات التحالف العربي بالوقود

أعرب وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس عن دعمه، لقرار السعودية بإنهاء تزويد الولايات المتحدة لطائرات التحالف بقيادة الرياض في اليمن بالوقود، وقال إن القرار اتخذ بالتشاور مع الحكومة الأمريكية.

ووفقا لـ"رويترز"، أكد ماتيس على استمرار دور الولايات المتحدة في اليمن لمساعدة التحالف بقيادة السعودية والقوات اليمنية على تقليص عدد القتلى في صفوف المدنيين وتوسيع الجهود الإنسانية.

وقال ماتيس في بيان "تخطط الولايات المتحدة والتحالف للتعاون في بناء قوات يمنية شرعية للدفاع عن الشعب اليمني وتأمين حدود بلاده والإسهام في التصدي للقاعدة وداعش في اليمن والمنطقة".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن مصادر، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تزويد طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، بالوقود في السماء.

وبدوره، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم السبت، في بيان أنه طلب من الولايات المتحدة وقف تزويد طائراته بالوقود في اليمن.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، "تمكنت المملكة العربية السعودية ودول التحالف مؤخرا من زيادة قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جوا بشكل مستقل ضمن عملياتها لدعم الشرعية في اليمن".

وأضاف البيان "في ضوء ذلك، وبالتشاور مع الحلفاء في الولايات المتحدة الأمريكية، قام التحالف بالطلب من الجانب الأمريكي وقف تزويد طائراته بالوقود جوا في العمليات الجارية في اليمن".