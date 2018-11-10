مصدر فرنسي: ترامب وماكرون عقدا محادثات بناءة بعد "سوء الفهم"

والتقى ترامب وماكرون بعد ساعات من انتقادا حادة أطلقا الرئيس الأمريكي تعليقا على اقتراح ماكرون، في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أوروبا بحاجة إلى جيش أوروبي لتعزيز قدراتها الدفاعية وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد وصف اقتراح ماكرون، بإنشاء جيش أوروبي للدفاع عن أوروبا من الولايات المتحدة وروسيا والصين، بأنه "مهين للغاية".
وكتب ترامب على "تويتر" يقول "اقترح الرئيس الفرنسي ماكرون أن تنشئ أوروبا قوات مسلحة لحماية نفسها من الولايات المتحدة والصين وروسيا. إنه أمر مهين للغاية".
وأضاف، "ربما يتعين على أوروبا أولا أن تدفع نصيبها العادل في حلف الناتو، الذي تدعمه الولايات المتحدة بشكل كبير".
يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد اقترح في وقت سابق، إنشاء "جيش أوروبي شامل" مستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك وللأمن السيبراني. مشددا على أن أوروبا تواجه في الوقت الحاضر العديد من المحاولات للتدخل في عملياتها الديمقراطية الداخلية والفضاء السيبراني.
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