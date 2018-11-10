مصدر فرنسي: ترامب وماكرون عقدا محادثات بناءة بعد "سوء الفهم"

عقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، اجتماعا ثنائيا "بناء للغاية" يوم السبت ، حسبما ذكر مسؤول بالرئاسة الفرنسية.

والتقى ترامب وماكرون بعد ساعات من انتقادا حادة أطلقا الرئيس الأمريكي تعليقا على اقتراح ماكرون، في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أوروبا بحاجة إلى جيش أوروبي لتعزيز قدراتها الدفاعية وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.

© REUTERS / GONZALO FUENTES ترامب يسخر من اقتراح ماكرون بإنشاء جيش لمواجهة أمريكا

وقال مسؤول من قصر الإليزيه إنه كان هناك "سوء فهم وأن ترامب أخبر ماكرون في اجتماعهم أنه يعتقد أنهم أقرب بكثير مما يبدو"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان ترامب قد وصف اقتراح ماكرون، بإنشاء جيش أوروبي للدفاع عن أوروبا من الولايات المتحدة وروسيا والصين، بأنه "مهين للغاية".

وكتب ترامب على "تويتر" يقول "اقترح الرئيس الفرنسي ماكرون أن تنشئ أوروبا قوات مسلحة لحماية نفسها من الولايات المتحدة والصين وروسيا. إنه أمر مهين للغاية".

وأضاف، "ربما يتعين على أوروبا أولا أن تدفع نصيبها العادل في حلف الناتو، الذي تدعمه الولايات المتحدة بشكل كبير".

يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد اقترح في وقت سابق، إنشاء "جيش أوروبي شامل" مستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك وللأمن السيبراني. مشددا على أن أوروبا تواجه في الوقت الحاضر العديد من المحاولات للتدخل في عملياتها الديمقراطية الداخلية والفضاء السيبراني.