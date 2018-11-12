ترامب يناقش معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع بوتين وقادة العالم

واشنطن — سبوتنيك. وقالت ساندرس للصحفيين: "اليوم تناول الرئيس الغذاء مع الرئيس ماكرون والمستشارة ميركل، والرئيس بوتين، وكذلك مع غيرهم من قادة العالم. حيث ناقش القادة مجموعة من القضايا المختلفة، بما في ذلك معاهدة الحد من الأسلحة النووية [معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى]، سوريا، التجارة، الوضع في المملكة العربية السعودية، العقوبات، أفغانستان، الصين وكوريا الشمالية".
هذا واحتفلت العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأحد، بإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى والتي تعرف بـ"الذكرى المئوية للهدنة" نسبة للهدنة التي تم التوقيع عليها بين ألمانيا والحلفاء في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1918 في بلدة كوبيانيي الفرنسية.
وبحسب بيان للرئاسة الفرنسية حضر الاحتفال أكثر من 80 رئيس دولة وحكومة من حول العالم منهم: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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