الخارجية البريطانية تصف الانتخابات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بـ"غير القانونية"

وقال المتحدث في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "تدين بريطانيا ما يسمى بالانتخابات غير القانونية التي أجراها الانفصاليون المدعومون من روسيا في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي تنتهك اتفاقات مينسك، إنها تقوض الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سلمية في المنطقة وتتعارض مع التشريعات الأوكرانية".

© Sputnik . Sergey Averin حركة "جمهورية دونيتسك" تتصدر الانتخابات البرلمانية في دونيتسك

وجرت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، (المعلنتين من طرف واحد)، يوم أمس 11 نوفمبر، وأظهرت البيانات الأولية للجنة الانتخابات المركزية فوز رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بالوكالة دنيس بوشيلين بنسبة 60.85 % من الأصوات.

وأعلنت كييف، عدم اعترافها بهذه الانتخابات.

كما أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، الانتخابات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، كما أصدرت دول أوروبية أخرى بيانا أعلنت فيه عدم اعترافها بهذه الانتخابات، داعية روسيا لإيقافها.

بدوره أعلن الكرملين، في وقت سابق، أن الانتخابات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، لا تتعارض مع اتفاقيات مينسك لتسوية الأوضاع في جنوب شرقي أوكرانيا.