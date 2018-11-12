الخارجية البريطانية تصف الانتخابات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بـ"غير القانونية"

وقال المتحدث في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "تدين بريطانيا ما يسمى بالانتخابات غير القانونية التي أجراها الانفصاليون المدعومون من روسيا في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي تنتهك اتفاقات مينسك، إنها تقوض الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سلمية في المنطقة وتتعارض مع التشريعات الأوكرانية".
وأعلنت كييف، عدم اعترافها بهذه الانتخابات.
كما أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، الانتخابات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، كما أصدرت دول أوروبية أخرى بيانا أعلنت فيه عدم اعترافها بهذه الانتخابات، داعية روسيا لإيقافها.
بدوره أعلن الكرملين، في وقت سابق، أن الانتخابات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، لا تتعارض مع اتفاقيات مينسك لتسوية الأوضاع في جنوب شرقي أوكرانيا.
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