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21:40 03 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف

    "حماس" تطلب من إيران التصدي لمشروع قرار أمريكي يستهدفها في الأمم المتحدة

    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko/Pool
    العالم
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    دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى التصدي لمشروع قرار أمريكي مقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة يستهدف الحركة.

    القاهرة- سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء "فارس": "طلب هنية خلال اتصال هاتفي مع ظريف من إيران معارضة مشروع قرار مقدم من واشنطن ضد المقاومة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

    رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غزة، قطاع غزة فلسطين 7 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS / Mohammed Salem
    في محاولة لإفشال المساعي الأمريكية... هنية يجري اتصالات مع قادة وزعماء المنطقة
    ومن جهته أكد ظريف على دعم إيران لحقوق الشعب الفلسطيني، قائلا: "نظرا لسياسات بعض الدول في المنطقة، الولايات المتحدة تجرأت لنقل سفارتها إلى القدس، وتقترح قرارات ضد الشعب والمقاومة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

    ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس المقبل، على مشروع قرار أمريكي يدين حركة "حماس"، بسبب إطلاق الصواريخ على إسرائيل، بينما يتجاهل مشروع القرار أسباب إطلاق الصواريخ.

    وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إنها كانت تأمل أن يتم التصويت على مشروع القرار، الاثنين، لكن الضغوط الهائلة التي مارستها السلطة الفلسطينية نجحت في إرجاء التصويت إلى الخميس. 

    انظر أيضا:

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    أخبار حماس, أخبار إيران, حركة المقاومة الإسلامية حماس, إسماعيل هنية, محمد جواد ظريف, إيران, فلسطين
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