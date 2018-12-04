زيارة محتملة لوزير الخارجية الروسي إلى الأرجنتين في مارس المقبل

أعلن السفير الروسي لدى الأرجنتين، دميتري فيوكتيستوف، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سييرغي لافروف، قد يقوم بزيارة إلى بوينس آيرس في آذار/مارس عام 2019.

وقال فيكتيستوف لوكالة "سبوتنيك": "في العام المقبل، لا يستبعد قيام وزير الخارجية بزيارة إلى هنا [ الأرجنتين]. وعلى أي حال، سيكون هناك مسؤول من قيادة وزارة الخارجية عندما يعقد الأرجنتينيون مؤتمر التعاون بين دول الجنوب "التعاون جنوب — جنوب" في مارس/آذار المقبل".

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ولفت السفير الروسي إلى أن الحوار بين مختلف الوزارات في البلدين مستمر، مضيفا أنه في الأيام المقبلة، من المتوقع أن يصل إلى الأرجنتين وفد من وزارة الداخلية الروسية.

وتستضيف بوينس آيرس مؤتمر التعاون جنوب — جنوب، في الفترة 20-22 مارس / آذار 2019.

ويقصد بالتعاون بين بلدان الجنوب التعاون الإنمائي بين دول جنوب الكرة الأرضية.