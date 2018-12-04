إلى أين ذهب كلب جورج بوش الأب

بعد أن دفن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، يوم الثاني من ديسمبر/كانون الأول، ظهر السؤال حول كلبه "سولي" والذي لازمه لعامين.

ونشر المتحدث باسم بوش الأب، جيم ماكارت على صفحته بموقع تويتر، صورة للكلب سولي بجوار جثمان بوش في لحظاته الأخيرة، قائلا:"انتهت المهمة".

ويعود سولي إلى مستشفى ميريلاند العسكري لمساعدة المصابين العسكريين، حيث يتبع الكلب مجموعة "فيت دوجز"، وهو منظمة تقدم الكلاب إلى المحاربين القدامي لكي تساعدهم في حياتهم اليومية.

A great joy to welcome home the newest member of our family, "Sully," a beautiful — and beautifully trained — lab from @AmericasVetDogs. Could not be more grateful, especially for their commitment to our veterans. pic.twitter.com/Fx4ZCZAJT8 — George Bush (@GeorgeHWBush) June 25, 2018

وأرسلت "فيت دوجز" الكلب "سولي" إلى بوش الأب في وقت سابق، ولازه الكلب لمدة عامين.