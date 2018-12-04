إلى أين ذهب كلب جورج بوش الأب

ونشر المتحدث باسم بوش الأب، جيم ماكارت على صفحته بموقع تويتر، صورة للكلب سولي بجوار جثمان بوش في لحظاته الأخيرة، قائلا:"انتهت المهمة".
Mission complete. #Remembering41 pic.twitter.com/rXdyXAS4lk— Jim McGrath (@jgm41) December 3, 2018
ويعود سولي إلى مستشفى ميريلاند العسكري لمساعدة المصابين العسكريين، حيث يتبع الكلب مجموعة "فيت دوجز"، وهو منظمة تقدم الكلاب إلى المحاربين القدامي لكي تساعدهم في حياتهم اليومية.
A great joy to welcome home the newest member of our family, "Sully," a beautiful — and beautifully trained — lab from @AmericasVetDogs. Could not be more grateful, especially for their commitment to our veterans. pic.twitter.com/Fx4ZCZAJT8— George Bush (@GeorgeHWBush) June 25, 2018
وأرسلت "فيت دوجز" الكلب "سولي" إلى بوش الأب في وقت سابق، ولازه الكلب لمدة عامين.
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