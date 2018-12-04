بوتين يدافع عن زوجة ترامب

ورأى الرئيس الروسي أنه من الضروري أن يحمي زوجة الرئيس الأمريكي من الصحافة الصفراء التي سخرت من ميلانيا.

ووفقا لرأي بعض الصحفيين، فإن ميلانيا ترامب نظرت إلى بوتين خلال إحدى فعاليات "قمة العشرين" في الأرجنتين في حين لم ينظر زوجها الرئيس دونالد ترامب إلى أحد.

ولهذا السبب انهال على ميلانيا سيل من انتقادات ساخرة مفادها أن زوجة الرئيس الأمريكي تغازل وتداعب الرئيس الروسي.

وذكرت جريدة إلكترونية روسية أن بوتين رد على ذلك قائلا للصحفيين: اتركوا ميلانيا وشأنها.

© Sputnik . Alexey Vitvitskiy زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب

وبعيدا عن المزاح يتوقع صحفيون جادون أن يُوصف اجتماع الكبار في الأرجنتين بأنه اجتماع فاشل. ويُرجعون سبب فشل "قمة الأرجنتين" إلى مواقف دونالد ترامب الخشنة الحافلة بالتناقضات من القضايا الكثيرة.