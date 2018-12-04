الرئيس الإيراني يكشف مفاجأة من كواليس الحرب الدبلوماسية مع أمريكا

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، مفاجأة مما يدور خلف الكواليس في الحرب الدبلوماسية، الدائرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال روحاني، خلال مراسم يوم الجامعي في جامعة سمنان للعلوم الطبية، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا طلبت الحوار المباشر مع إيران 8 مرات العام الماضي والحوار غير المباشر 3 مرات العام الجاري، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

© AP Photo / إيران تهدد: لن يتمكن أي بلد من تصدير النفط من الخليج

وتابع: "لكننا رفضنا ذلك من منطلق العزة والشموخ".

وأضاف:

"حتى لو لم يكن هناك عدوا غادرا مثل أمريكا والكيان الصهيوني فإن إدارة الأوضاع ومشاريع مثل التطور الصحي وتوفير فرص العمل لم تكن بالأمر الهين.

ولفت إلى أن الاتفاق النووي فتح الباب أمام النفط والتجار والمصار واستقطبت البلاد الكثير من رؤوس الأموال، وقبيل التوصل إلى الاتفاق النووي كان العالم يدين إيران واليوم يدين أمريكا.

وأكد روحاني أن ترامب "يعد مهزوما في مجلس الأمن الدولي"، وقال: "إذا كان القرار أن نقف بوجه أمريكا فإن تحمل المشاكل والصعاب هو جزء من المواجهة ولو كنتم تتصورون أن أمريكا منتصرة فعليكم أن تعلموا أن إيران اليوم هي المنتصرة وترامب هو المهزوم".