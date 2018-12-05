الولايات المتحدة تضغط على أوروبا بشأن فرض عقوبات على إيران

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، دعوة إلى الأوروبيين تحثهم على فرض عقوبات على برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، الذي يمثل بنظرها تهديدًا خطيرًا ومتناميا.

© REUTERS / Murad Sezer عن الصواريخ الإيرانية... ظريف يدعو بومبيو لقراءة قرار مجلس الأمن رقم 2231

وقال ممثل واشنطن الخاص بشأن إيران، براين هوك : "نود أن يقر الاتحاد الأوروبي عقوبات تستهدف الأشخاص والمنظمات التي تسهل تجارب إيران الصاروخية والانتشار الصاروخي".

وأضاف هوك: "إن التجارب الصاروخية الإيرانية تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي 2231 المتعلق بالاتفاق النووي، ودعا طهران للكف عن كل الأنشطة ذات الصلة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية".

وكانت واشنطن نددت بقيام إيران، خلال اليومين الماضيين، بتجربة جديدة لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على نقل رؤوس عدة والوصول إلى بعض مناطق أوروبا وكامل منطقة الشرق الأوسط.