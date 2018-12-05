المجلس الأعلى للسلام: لقاء موسكو حول أفغانستان كان وديا

وأشار إلى أن اللقاء "خطوة مهمة أخرى في طريق التسوية السياسية في أفغانستان".
أشار المتحدث باسم المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان، إحسان طاهري، إلى أن كابول مستعدة لبحث مختلف المواضيع خلال المفاوضات مع حركة "طالبان" دون أي شروط مسبقة، بما في ذلك التعديلات الدستورية.
وذكر مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف أن لقاء موسكو حول أفغانستان، والذي كان من المفترض انعقاده في سبتمبر/ أيلول، تأجل ليعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب موقف كابول، التي اشترطت محادثات مباشرة مع حركة طالبان.
وأضاف: "كما تعلمون في البداية كان التخطيط لعقد المؤتمر في سبتمبر، لكن فيما بعد، وخلال حديث هاتفي مع لافروف، طالب الرئيس الأفغاني استنادا إلى ظروف مختلفة، بتأجيل هذه الفعالية شهرا واحدا".
وتابع: "روسيا طرحت خارطة طريق عامة والأمر يعتمد على عوامل عديدة منها الانتخابات"، مشيرا إلى أن المهمة الرئيسة تكمن في تهيئة الأجواء لمفاوضات مباشرة بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان في المستقبل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)