إيران: لن نناقش حصتنا في "أوبك" مع أي طرف ما دمنا تحت العقوبات

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية عن وزير النفط الإيراني، قبيل اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، قوله: "ما دامت إيران تحت العقوبات، فإن حصة الجمهورية الإسلامية في أوبك لن تكون موضع نقاش مع أي أحد".
وبعد أن انسحبت منها الولايات المتحدة، في مايو/ أيار الماضي، دخلت العقوبات الأمريكية الإضافية ضد إيران، التي تغطي صادرات النفط، حيز النفاذ في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وفي الوقت نفسه، منحت واشنطن إعفاءات مؤقتة من العقوبات النفطية إلى الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا.
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