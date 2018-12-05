أنقرة: ترامب أبلغ أردوغان بأنه لا يريد أي مشاكل في صفقة مقاتلات "إف-35"

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه لا يريد أن تكون هناك أي مشاكل أمام بيع مقاتلات "إف-35" لأنقرة.

وفي تصريحات للصحفيين بعد اجتماعات لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال جاويش أوغلو إن تركيا لا تتوقع أي مشاكل في سبيل شراء الطائرات من شركة لوكهيد مارتن رغم جهود في الكونغرس الأمريكي لوقف الصفقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير قوله إن ترامب أدلى بالتصريحات لأردوغان خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة في الأرجنتين.

وطالب مجلس الشيوخ بوقف بيع الطائرات لتركيا، إلا إذا أقر ترامب بأنها لا تمثل تهديدا لحلف شمال الأطلسي ولا تشتري العتاد الدفاعي من روسيا ولا تحتجز أمريكيين.