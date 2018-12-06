باكو والرياض تبحثان المسائل المتعلقة باستقرار أسعار النفط

بحث وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف، ووزير الطاقة والصناعة والموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية، خالد الفالح، في فيينا، القضايا المتعلقة باستقرار أسعار النفط.

باكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لوزارة الطاقة الأذربيجانية، اليوم الخميس: "بحث الوزيران خلال الاجتماع العوامل التي تسبب التغير في أسعار النفط، على المدى المتوسط والقصير، وحالة العرض والطلب في السوق".

وأشار البيان إلى أن الجانبين تناولا على وجه الخصوص، قضايا خفض إنتاج النفط لضمان التوازن واستقرار الأسعار، فضلا عن الحاجة إلى استمرار التعاون بين دول أوبك ودول خارجها في عام 2019. كما بحث الوزيران آفاق توسيع التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

وأوصى اجتماع لجنة المتابعة الوزارية لمنظمة "أوبك +" في فيينا، أمس الأربعاء، بتخفيض إنتاج النفط في النصف الأول من عام 2019، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد حجم التخفيض. وستبحث هذه القضية في مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم 6 كانون الأول/ديسمبر، وثم في السابع من كانون الأول/ديسمبر، سيجري بحثها من قبل جميع دول "أوبك+".