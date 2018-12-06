تسجيل
19:21 06 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن

    واشنطن تتهم روسيا بإثارة "أزمة إنسانية كبرى في أوروبا"

    © AP Photo / Luis M. Alvarez
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    التوتر الروسي الأوكراني في منطقة مضيق كيرتش (69)
    0 0 0

    اتهم مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون أوروبا وأورآسيا، ويس ميتشل، اليوم الخميس، روسيا بإثارة "أزمة إنسانية كبرى في أوروبا" تجري حاليا في دونباس.

     كما اتهم موسكو بتصرفات عدوانية خلال الحادث الذي وقع في مضيق كيرتش عندما اخترقت السفن الأوكرانية الحدود الدولية الروسية وقامت قوات حرس الحدود الروسية باحتجازها.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    © Sputnik . Michail Klimentjev
    بوتين: بوروشينكو يتفنن في خلق الأزمات والاستفزازات
    وفي هذا السياق قال ميتشل بكلمة في اجتماع مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ميلان:

    "لقد شهدنا يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر مظهرا آخر للتصعيد عندما قامت السفن الروسية بالاقتراب من السفن الأوكرانية والارتطام بها. وبذلك فإن الطابع العدواني لتصرفات روسيا يتناقض وكافة المبادئ العشرة التي يشملها قانون هلسنكي، أي الوثيقة التي تعلن روسيا التزامها بها."

    يذكر أن ثلاث سفن من البحرية الأوكرانية قامت باختراق الحدود الروسية والدخول في المياه الإقليمية لروسيا الاتحادية. ثم توجهت هذه السفن بعد ذلك من بحر آزوف إلى مضيق كيرتش. بل وقامت السفن الأوكرانية بمناورات خطيرة ولم تستجب للمطالب المشروعة للسفن والزوارق التابعة لقوات حرس الحدود الروسية وأسطول البحر الأسود. وفي نهاية الأمر تم احتجاز 24 عسكريا أوكرانيا كانوا علي متن هذه السفن.

    من جانبه، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث الذي وقع في مضيق كيرتش بالاستفزاز، مشيرا إلى أن قيام الجانب الأوكراني بهذا الاستفزاز في البحر الأسود يعود السبب فيه إلى المستوى المنخفض لشعبية الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، عشية الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد الرئيس الروسي أن قوات حرس الحدود الروسية قامت بتنفيذ المهام المخصصة لها بهدف الدفاع عن الحدود الدولية الروسية.

    ويذكر أيضا أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/ أبريل من عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير من نفس العام.

    ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مواطن. كما أن مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس تجري مناقشتها بما في ذلك في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي سبق ووافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات التي يجب اتخاذها للقضاء على تصاعد الأزمة بما في ذلك إقامة الهدنة. إلا أنه ما زالت الاشتباكات تقع بين طرفي النزاع رغم عقد عدد من اتفاقات الهدنة بينهما.

    الموضوع:
    التوتر الروسي الأوكراني في منطقة مضيق كيرتش (69)

    انظر أيضا:

    بعد حادثة مضيق كيرتش... سفن "الناتو" تقوم بإجراء مناورات في البحر الأسود
    اصطدام سفينتين في مضيق كيرتش
    الكلمات الدلالية:
    مضيق كيرتش, أوروبا, أوكرانيا, زارة الخارجية الأمريكية, ويس ميتشل, واشنطن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشروع معماري لمحطة كهرباء Länsisalmi في فنلندا، الذي فاز في فئة مشروع المباني المكتملة للطاقة الانتاجية وإعادة التدوير
    جوائز أوسكار لأفضل المباني لعام 2018
    لساني عدوي: تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق
    "لساني عدوي"... تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق
    مشروع الطاقة الشمسية 2030 السعودي
    مشروع "الطاقة الشمسية 2030" السعودي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك