البنتاغون: نجري تحليقا غير دوري فوق أوكرانيا وملتزمون بالدعم

أعلن البنتاغون في بيان له، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وحلفاءها، أجروا تحليقا غير دوري في الأجواء الأوكرانية، في إطار اتفاقية السماء المفتوحة، بعد حادثة مضيق كيرتش.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في البيان: أجرت الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم تحليقا غير دوري فوق أوكرانيا في إطار اتفاقية السماء المفتوحة. ويجب أن يظهر اختيار توقيت هذا التحليق، تأكيد الولايات المتحدة على التزاماتها أمام أوكرانيا وغيرها من الدول".

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ووصف البيان حادثة مضيق كيرتش بأنها تصعيد خطير، مضيفاً بأنه: "تطمح الولايات المتحدة لعلاقات جيدة مع روسيا، لكن ذلك غير ممكن مادامت تصرفاتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار مستمرة في أوكرانيا أو في أي مكان آخر".

وكان الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، أن التصريحات الغربية على خلفية الحادث في مضيق كيرتش واحتجاز السفن ليست كافية وينتظر منهم اتخاذ إجراءات بحق روسيا.

هذا وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء الماضي، أن سفن الناتو تقوم بإجراء مناورات في البحر الأسود، مؤكدا على دعم الحلف لأوكرانيا، في ضوء أزمة مضيق كيرتش مع روسيا.

ويذكر أن البرلمان الأوكراني، كان قد أقر الأسبوع الماضي ، مرسوم الرئيس بوروشينكو بفرض الأحكام العرفية في عشر مناطق أوكرانية، وعلى وجه الخصوص، لوهانسك ودونيتسك والمياه الداخلية لمنطقة آزوف كيرتش البحرية لمدة 30 يوما، على خلفية حادثة البحر الأسود بعد انتهاك ثلاث سفن أوكرانية المياه الإقليمية الروسية، ووضع الجيش الأوكراني في حالة تأهب قصوى في وقت اتهم فيه الرئيس بترو بوروشينكو روسيا ببدء "مرحلة جديدة من العدوان".

وكان الأمن الروسي قد ذكر قبل ذلك أن سفناً أوكرانية ثلاث دخلت المياه الإقليمية الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، وبدأت مناورة بشكل خطر، عوضاً عن الاستجابة لمطالب الجانب الروسي بالتوقف عن التحرك. وبعدما "استنفدت القوات الروسية جميع التدابير اللازمة لمنع انتهاك التشريعات والقوانين الروسية من قبل السفن الأوكرانية في المنطقة الاقتصادية الروسية الخالصة والجرف القاري الروسي، تم احتجاز تلك السفن والبحارة الـ 24.