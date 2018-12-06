تسجيل
19:20 06 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    مقاتلة أمريكية

    البنتاغون: نجري تحليقا غير دوري فوق أوكرانيا وملتزمون بالدعم

    © AFP 2018
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن البنتاغون في بيان له، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وحلفاءها، أجروا تحليقا غير دوري في الأجواء الأوكرانية، في إطار اتفاقية السماء المفتوحة، بعد حادثة مضيق كيرتش.

    واشنطن — سبوتنيك. وجاء في البيان: أجرت الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم تحليقا غير دوري فوق أوكرانيا في إطار اتفاقية السماء المفتوحة. ويجب أن يظهر اختيار توقيت هذا التحليق، تأكيد الولايات المتحدة على التزاماتها أمام أوكرانيا وغيرها من الدول".

    منظومة صواريخ إس-300
    وزارة الدفاع الروسية
    طائرات الناتو تختبر منظومات صواريخ مضادة للطائرات في أوكرانيا
    ووصف البيان حادثة مضيق كيرتش بأنها تصعيد خطير، مضيفاً بأنه: "تطمح الولايات المتحدة لعلاقات جيدة مع روسيا، لكن ذلك غير ممكن مادامت تصرفاتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار مستمرة في أوكرانيا أو في أي مكان آخر".

    وكان الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، أن التصريحات الغربية على خلفية الحادث في مضيق كيرتش واحتجاز السفن ليست كافية وينتظر منهم اتخاذ إجراءات بحق روسيا.

    هذا وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء الماضي، أن سفن الناتو تقوم بإجراء مناورات في البحر الأسود، مؤكدا على دعم الحلف لأوكرانيا، في ضوء أزمة مضيق كيرتش مع روسيا.

    ويذكر أن البرلمان الأوكراني، كان قد أقر الأسبوع الماضي ، مرسوم الرئيس بوروشينكو بفرض الأحكام العرفية في عشر مناطق أوكرانية، وعلى وجه الخصوص، لوهانسك ودونيتسك والمياه الداخلية لمنطقة آزوف كيرتش البحرية لمدة 30 يوما، على خلفية حادثة البحر الأسود بعد انتهاك ثلاث سفن أوكرانية المياه الإقليمية الروسية، ووضع الجيش الأوكراني في حالة تأهب قصوى في وقت اتهم فيه الرئيس بترو بوروشينكو روسيا ببدء "مرحلة جديدة من العدوان".

    وكان الأمن الروسي قد ذكر قبل ذلك أن سفناً أوكرانية ثلاث دخلت المياه الإقليمية الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، وبدأت مناورة بشكل خطر، عوضاً عن الاستجابة لمطالب الجانب الروسي بالتوقف عن التحرك. وبعدما "استنفدت القوات الروسية جميع التدابير اللازمة لمنع انتهاك التشريعات والقوانين الروسية من قبل السفن الأوكرانية في المنطقة الاقتصادية الروسية الخالصة والجرف القاري الروسي، تم احتجاز تلك السفن والبحارة الـ 24.

    انظر أيضا:

    صحيفة: أوكرانيا تطعن الولايات المتحدة بصفقات عسكرية مع الصين
    الولايات المتحدة تحث أوكرانيا على الالتزام بمطالب صندوق النقد الدولي
    أوكرانيا لن تتسلم أسلحة فتاكة من الولايات المتحدة
    مبعوث الولايات المتحدة إلى أوكرانيا يلتقي مع الممثل الروسي يوم 21 أغسطس
    الكلمات الدلالية:
    حادثة كيرتش, أوكرانيا وأمريكا, الحكومة الأمريكية, الولايات المتحدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشروع معماري لمحطة كهرباء Länsisalmi في فنلندا، الذي فاز في فئة مشروع المباني المكتملة للطاقة الانتاجية وإعادة التدوير
    جوائز أوسكار لأفضل المباني لعام 2018
    لساني عدوي: تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق
    "لساني عدوي"... تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق
    مشروع الطاقة الشمسية 2030 السعودي
    مشروع "الطاقة الشمسية 2030" السعودي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك