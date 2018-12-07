نتنياهو يثني على الدول التي اتخذت موقفا مبدئيا تجاه مقترح إدانة حماس بالأمم المتحدة

أثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الدول، التي اتخذت موقفا مبدئيا تجاه مقترح إدانة حماس في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

موسكو — سبوتنيك. وقال نتنياهو في بيان على " توتير" اليوم الجمعة 7 ديسمبر / كانون الأول الجاري: "لم نحقق أغلبية الثلثين، ولكن هذه هي المرة الأولى، التي تصوت فيها أغلبية الدول ضد حماس، وأثني على جميع الدول الـ87 التي اتخذت موقفا مبدئيا ضد حماس، هذا إنجاز مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل، وأشكر الإدارة الأمريكية والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي على المبادرة".

© REUTERS / POOL الرئاسة الفلسطينية ترحب بفشل تمرير القرار الأمريكي لإدانة حركة حماس في الجمعية العامة للأمم المتحدة

وفشلت الولايات المتحدة في تمرير مشروع قرارها، الذي يدين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الجمعية العامة بالأمم المتحدة.

وحصل مشروع القرار على تأييد 87 دولة ومعارضة 57، فيما امتنعت 33 دولة عن التصويت، ونظرا لأنه يلزم لاعتماده التصويت بأغلبية الثلثين، أي ثلثي عدد الدول المصوتة، فلم يحصل على الأغلبية المطلوبة.

وكانت الجمعية العامة صوتت، الخميس، لصالح ضرورة حصول قرار واشنطن بإدانة حماس على غالبية ثلثي أصوات الجمعية، لاعتماده.

وقدمت الولايات المتحدة مشروعها تحت عنوان "أنشطة حماس وغيرها من الجماعات المقاتلة في غزة".

ويدين مشروع القرار حماس "لإطلاق صواريخ بصورة متكررة إلى داخل إسرائيل وللتحريض على العنف، مما يعرض المدنيين للخطر، كما تطالب الجمعية العامة بموجبه حماس والأطراف المقاتلة الأخرى، بما فيها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية "بوقف جميع الأعمال الاستفزازية والأنشطة العنيفة، بما في ذلك عن طريق استخدام الأجهزة الحارقة المحمولة جوا، وتدين استخدام الموارد من جانب حماس في غزة لإقامة بنى تحتية عسكرية تشمل أنفاقا للتسلل إلى إسرائيل ومعدات لإطلاق صواريخ على المناطق المدنية.