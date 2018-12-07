بالفيديو... أدرعي يستعرض من أمام مدخل نفق نسبه لـ"حزب الله"

في تطور جديد على صعيد عملية "درع الشمال" التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية، توجه الجيش برسالة إلى "حزب الله" اللبناني اتهم فيها الحزب باستخدام الأهالي في لبنان كدروع بشرية.

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو وهو يقف على مدخل ما، قال إنه لأحد الأنفاق التي حفرها "حزب الله" على السياج الحدودي لاستخدامه منطلقا لأية أعمال عسكرية في حرب أو مواجهة مقبلة مع الجيش الإسرائيلي

رسالتي من فوق #النفق الارهابي الذي حفره #حزب_الله واكتشفناه في إطار حملة #درع_الشمال: يا للعار على مقاومة مزعومة تستخدم سكان جنوب #لبنان كدروع بشرية pic.twitter.com/8ILWwdhgbK — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 7, 2018

​وقال أردعي: أقف اليوم أمام مدخل النفق الإرهابي الهجومي الذي قام حزب الله بحفره من قرية كفر كلا باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

واصفا عملية "درع الشمال" بأنها عملية عسكرية هادفة إلى إخفاق مشروع "حزب الله" الإرهابي.

وأضاف: لعلكم تسمعون أصوات العملية العسكرية التي تعمل على إحباط أنفاق "حزب الله" كي لا يكون قادرا على استخدامها في أية حرب أو مواجهة مقبلة مع إسرائيل.

وختم بالقول: "يا للعار أن تستخدم مقاومة مزعومة سكان جنوب لبنان كدروع بشرية"، على حد تعبيره.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، عن إطلاقه لعملية "الدرع الشمالي" من أجل البحث عما قال إنها "أنفاق عابرة للحدود" وتدميرها.. وهي تقع شمالي البلاد وقد يستخدمها "حزب الله" اللبناني في حروبه المستقبلية.