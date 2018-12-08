محكمة أمريكية أصدرت مذكرة اعتقال بحق مديرة هواوي المالية في أغسطس

كشفت وثائق قضائية يوم الجمعة أن محكمة في نيويورك أصدرت مذكرة اعتقال بحق المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا منغ وأن تشو في 22 أغسطس آب وطالبت باحتجازها للمثول أمام المحكمة لمواجهة اتهامات في الولايات المتحدة.

وقالت الوثائق إن الولايات المتحدة علمت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني أن منغ ستتوقف في فانكوفر وهي في طريقها لدولة أخرى يعتقد أنها المكسيك، بحسب رويترز.

© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK هواوي تطرح هواتف جديدة للحفاظ على المركز الثاني عالميا

واعتقلت منغ في كندا في الأول من ديسمبر/ كانون الأول بطلب من الولايات المتحدة

وكانت السلطات الأمريكية تحقق في شركة هواويلتصنيع أجهزة الاتصالات، منذ عام 2016 على الأقل، وذلك بتهمة شحن منتجات أمريكية الصنع إلى إيران وبلدان أخرى في انتهاك لقوانين التصدير الأمريكية.

وأكدت شركة هواوي الاعتقال في بيان، وقالت إنه قد تم تزويدها بمعلومات قليلة عن التهم، مضيفة أنها "ليست على علم بأي خطأ ارتكبته السيدة منغ".

وقالت السفارة الصينية في كندا إنها تعارض بحزم الاعتقال ودعت إلى إطلاق سراح منغ فوراً، ولقي الاعتقال ردا حادا من وسائل الإعلام الصينية ووسائل التواصل الإجتماعي الصينية.