بوروشينكو يعتزم توقيع قانون يلغي معاهدة الصداقة بين كييف وموسكو يوم الاثنين

موسكو — سبوتنيك. وكتب بوروشينكو على تويتر: "هناك رموز معينة لإلغاء معاهدة الصداقة القائمة مع روسيا، سأوقع القانون بهذا الصدد يوم الاثنين".

— Петро Порошенко (@poroshenko) 8 декабря 2018 г.​

هذا وقرر البرلمان الأوكراني، يوم الخميس الماضي، عدم تجديد معاهدة الصداقة والتعاون مع روسيا بعد 1 نيسان/أبريل 2019، حيث حصلت الوثيقة ذات الصلة في الاجتماع على تأييد 277 نائبا — الحد الأدنى المطلوب 226 صوتا.

وكان بوروشينكو، قد وقع في أيلول/سبتمبر الماضي، قرارا يكلف من خلاله مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، بإنهاء معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا.

وأوضحت السلطات الأوكرانية حينها، بأن الحديث لا يجري حول الانسحاب من المعاهدة، ولكن القرار هو بشأن عدم تجديدها.

يذكر أنه تم التوقيع على معاهده الصداقة والتعاون والشراكة بين روسيا وأوكرانيا في 1997. وتعد هذه الوثيقة أساسيه للعلاقات الروسية-الأوكرانية، وهي تتضمن شراكة استراتيجية بين البلدين.