الرئيس الأوكراني يدعو الغرب لإغلاق الموانئ أمام السفن الروسية

موسكو — سبوتنيك. وقال الرئيس الأوكراني في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم السبت: " ينبغي منع السفن الروسية من دخول الموانئ الأوروبية والأمريكية"، مؤكداً أن بلادة مستعدة لتنسيق الإجراءات بهذا الصدد مع شركائها.

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وأكد الرئيس الأوكراني أن روسيا تمنع حرية الملاحة في مضيق كيرتش، "الأمر الذي سينعكس سلبا على الاقتصاد الأوكراني، ويؤدي إلى عواقب اقتصادية خطيرة على البلاد… ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقبل بهذا الوضع".

هذا وأكد نائب رئيس إدارة خفر السواحل التابعة لهيئة الأمن الفدرالي الروسية أليكسي فولسكي، اليوم أن السلطات الروسية أغلقت مضيق كيرتش قبيل احتجاز السفن الحربية الأوكرانية، جاء تحسبا لأي عمل استفزازي أوكراني قد يستهدف جسر القرم، قائلاً إن "إغلاق المضيق مرتبط بالدرجة الأولى بضرورة الحيلولة دون قيام السفن الأوكرانية باستفزاز محتمل يستهدف جسر القرم، أو سلامة الملاحة في المضيق".

يذكر أنه سبق وقامت ثلاث سفن من صلب تنظيم البحرية الأوكرانية باختراق الحدود الروسية والدخول في حوض المياه المحلي للبحر الإقليمي التابع لروسيا الاتحادية. ثم توجهت هذه السفن بعد ذلك من بحر أزوف إلى مضيق كيرتش. بل وقامت السفن الأوكرانية بمناورات خطيرة ولم تستجب للمطالب المشروعة للسفن والزوارق التابعة لقوات حرس الحدود الروسية وأسطول البحر الأسود. وفي نهاية الأمر تم احتجاز 24 عسكريا أوكرانيا كانوا على متن هذه السفن لمدة شهرين.