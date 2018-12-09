جورجيا توقع عقدا مع فرنسا لشراء أنظمة دفاع جوي

أعلنت وزارة الدفاع الجورجية، اليوم الأحد، أنها وقعت عقدا مع فرنسا لشراء أنظمة الدفاع الجوي.

تبيلسي — سبوتنيك. وأفاد المكتب الصحفي للوزارة في بيان عن وزير الدفاع، ليفان إيزوريا، قوله: "بمجال الدفاع الجوي تنتقل جورجيا وفرنسا إلى مرحلة جديدة من التعاون"، مضيفا أن "الوزارة وقعت مع الجانب الفرنسي عقدا مهم بمجال أنظمة التحكم ومراقبة الدفاع الجوي، الذي بموجبه ستستمر [جورجيا] بحصولها على أنظمة الدفاع الجوي".

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وفقا للوزير، "سيساهم العقد إلى حد كبير في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد في مجال الدفاع الجوي".

وتم التوقيع على الاتفاقات الخاصة بشراء منظومة الدفاع الجوي في صيف عام 2015. وقام الوزير الجورجي بزيارة إلى فرنسا عدة مرات حيث أجرى مباحثات بشأن هذه المجموعة بالإضافة إلى أنه قام أيضا بزيارات تعرف إلى المصانع التي تقوم بإنتاج منظومات الدفاع الجوي.

وأعلن وزير الدفاع الجورجي، ليفان إيزوريا، في 2017، نشر منظومة دفاع جوي فرنسية على أراضي بلاده.

يذكر أن التعاون بين مؤسسات جورجيا وحلف شمال الأطلسي، بدأ عملياً منذ العام 1994، عندما أصبحت جورجيا عضواً في برنامج (الشراكة من أجل السلام)، وأصبح هذا التعاون أكثر كثافة بين جورجيا وحلف الناتو بعد قيام ما عرف بـ "الثورة الوردية" خلال العام 2004، وبعدها وخلال قمة بوخارست التي عقدت خلال شهر نيسان/أبريل عام 2008 للدول الأعضاء في حلف الناتو، تم التأكيد على أن جورجيا قد تصبح عضوا في حلف الناتو العسكري، في حال استيفائها كافة المعايير المتعلقة بانضمامها إلى الحلف.