رئيسة تحرير "آر تي" تتهم "بلومبرغ" بنشر معلومات خاطئة

اتهمت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، وكالة بلومبرغ بنشر معلومات خاطئة حول تغطية القناة للاحتجاجات في باريس.

وقالت سيمونيان: "بلومبرغ، زعمت أننا نقلنا أن عدد رجال الشرطة الفرنسيين غير المؤيدين ماكرون يتزايد وينضمون إلى المحتجين"، مؤكدة أن ممثل اتحاد الشرطة، عبر في مقابلة مع قناة تلفزيونية، عن وجهة النظر هذه.

وأشارت إلى أن "بلومبرغ لم يعجبها فيديو، نشرته قناة "RT"، يظهر ضباطا من الشرطة الفرنسية ينزعون خوذهم أمام المتظاهرين".

وأضافت: " بلومبرغ تؤكد أننا وصفنا ما فعلته الشرطة بأنه تضامن مع المتظاهرين، لكن في الواقع، عنوان الفيديو لم يعن ذلك بل كان (بادرة سلمية من الشرطة)".

وأوضحت أن "بلومبرج كذبت حين قالت إننا لم نرد على الفور على استفساراتهم.. إليكم صورة من ردنا أمس على سؤالهم الموجود في مقالتهم اليوم".

وأظهرت سيمونيان صورة رد RT على رسالة وكالة بلومبرغ، حيث أشار المكتب الصحفي للقناة إلى كلمات السكرتير العام لاتحاد الشرطة الفرنسي، الذي عبر من خلالها عن آرائه بشأن الاحتجاجات في فرنسا.

وذكر المكتب، أن وسائل إعلام أخرى، أيضا نشرت بيان المسؤول الفرنسي مثلما فعلت RT.

Ловите скриншотик нашего вчерашнего ответа на их запрос для сегодняшней статьи. pic.twitter.com/iF3Wfzl5kB — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) December 8, 2018

يذكر أن حركة السترات الصفراء بدأت منذ أكثر من 3 أسابيع اعتراضا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على الوقود، إلا أن مطالب الحركة لم تنحصر فقط بالضريبة التي تعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير، بل امتدت لتشمل الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وهبوط القيمة الشرائية وتدهور الخدمات العامة.

كما يطلبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يستمع إليهم متهمين إياه بـ"العجرفة" و"التكبر".