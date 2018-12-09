تعليق مثير من ماكرون بعد احتجاجات "سبت الغضب"

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الموجة الجديدة من احتجاجات حركة "السترات الصفراء" في فرنسا والتي شهدت أعمال عنف وشغبا إثر اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وفي أول تعليق له، وجه ماكرون، الشكر لقوات الشرطة الفرنسية، وقال في تغريدة له عبر "تويتر":"إلى جميع قوى النظام المعبأة اليوم، أشكركم على الشجاعة والمهنية الاستثنائية التي أظهرتموها".

À toutes les forces de l’ordre mobilisées aujourd’hui, merci pour le courage et l’exceptionnel professionnalisme dont vous avez fait preuve. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) ٨ ديسمبر ٢٠١٨

وأعلنت السلطات الفرنسية، مساء أمس السبت، إصابة 118 من طرف المتظاهرين و17 من قوات الأمن مع استمرار احتجاجات جماعة "السترات الصفراء" في عموم البلاد ضد السياسات الضريبية، مشيدة بتعامل قوات الأمن مع المتظاهرين.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، "أحيي التحضير الجيد الذي قامت به قوات الأمن، أشكر كل من ساهم بوضع الخطة الأمنية التي نجحت"، مضيفا أن "الحوار مطروح على الطاولة مع المحتجين"، و"الرئيس ماكرون سيتكلم لكي يضع حجر الأساس للحوار".

ويستمر "السترات الصفراء"، في حراكهم للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من تراجع الحكومة عن قرارها زيادة الضريبة على الوقود وإلغائها بشكل نهائي. وتطالب الحركة بتحسين أوضاع المعيشة، وخفض الضرائب، وإيجاد حل لهبوط القيمة الشرائية، كما يطلبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يستمع إليهم متهمين إياه بـ"العجرفة" و"التكبر".