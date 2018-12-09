مقتل جنديين في هجوم لجماعة بوكو حرام بنيجيريا

قتلت جماعة بوكو حرام جنديين وأصابت آخرين، في هجوم مسلح على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا.

وأعلنت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، أن جنديين قتلا في هجوم مسلحين من "بوكو حرام" الموالين لزعيم الفصيل أبو بكر شكاو، على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا.

© REUTERS / Emmanuel Braun نيجيريا تدين 205 مشتبه بهم من بوكو حرام

وقع الهجومان المزدوجان والهجمات الانتحارية، فى وقت مبكر من مساء السبت، فى قرية غولومبا فى مقاطعة باما بولاية بورنو.

وقال مصدر عسكري "فقدنا جنديين وأصيب اثنان آخران في الهجوم الذي شنه فصيل شيكو".

وتريد جماعة بوكو حرام إقامة دولة إسلامية في شمال شرق نيجيريا.

وتترواح أحكام السجن على المدانين من 3 إلى 60 سنة، وقالت وزارة العدل إن معظمهم أدين لاعترافه بالانتماء لبوكو حرام أو إخفاء معلومات عن الجماعة قد تقود لاعتقال أعضاء بها.

وقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزح مليونان بعيدا عن منازلهم منذ عام 2009.