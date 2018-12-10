الكرملين: بوتين وميركل يناقشان معاهدة الصواريخ

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عبر الهاتف، حادث مضيق كيرتش، وجرى الإعراب عن الاهتمام المتبادل في منع تصعيد التوتر.

© Sputnik . روسيا تخرق معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى

موسكو — سبوتنيك . وتم التطرق أيضا إلى موضوع معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى والوضع في سوريا، بحسب ما جاء في بيان للكرملين اليوم الاثنين.

وجاء في البيان: "جرى مواصلة النقاش حول الوضع، الذي حدث نتيجة انتهاك السفن الأوكرانية للحدود الروسية في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وعبر الطرفان عن الاهتمام المتبادل في منع تصعيد التوتر في منطقة بحر آزوف — البحر الأسود، وتسوية المشاكل التي سببتها الأعمال الاستفزازية للسلطات الأوكرانية".

وبالإضافة إلى ذلك، جرى التطرق إلى موضوع الأزمة السورية، والإشارة إلى الطبيعة ذات الأولوية لمهام تعزيز الحوار بين السوريين وتشكيل اللجنة الدستورية.

وأضاف البيان: "كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول الوضع في مجال الأمن الاستراتيجي على خلفية نوايا الإدارة الأمريكية الانسحاب من معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".