مستخدمو فيسبوك يدعمون دعوات "السترات الصفراء"

ينوي أكثر من ستة آلاف مستخدم في "فيسبوك" المشاركة في حملة احتجاج جديدة على نطاق واسع لحركة "السترات الصفراء" في فرنسا، والتي قد تجري يوم السبت المقبل.

© REUTERS / REGIS DUVIGNAU حركة "السترات الصفراء" ترد على قرارات ماكرون

وتم نشر الإعلان عن التظاهر، المسماة "الإجراء الخامس: كش ملك! "على الصفحة الرسمية للحركة "السترات الصفراء" " Gilet Jaune Officiel ".

وجاء في المنشور: "نلتقي يوم السبت، 15 كانون الأول /ديسمبر، في باريس. وسيتم الإعلان عن مكان الاجتماع في اللحظة الأخيرة".

ووفقا للبيانات المنشورة على الصفحةة الرسمية، قام حوالي 6510 شخص بالضغط على خيار "سأشارك"، وما يقرب من 35 ألف شخص آخرين ضغطوا على زر "مهتم".

وبدأت أعمال الاحتجاج لحركة "السترات الصفراء"، التي عارضت في البداية الزيادة في أسعار البنزين، ثم أصبحت غير راضية عن الوضع الاجتماعي في فرنسا، في 17 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

وتصاحب الاحتجاجات الجماهيرية التي تحدث أيام السبت مصادمات مع رجال الشرطة وأعمال شغب من إحراق السيارات وتدمير المتاجر والبنوك.