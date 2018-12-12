تسجيل
07:56 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    غوغل خرائط

    بالخطأ...برنامج خرائط روسي يكشف مواقع عسكرية سرية في إسرائيل وتركيا

    © AP Photo / Karly Domb Sadof
    العالم
    انسخ الرابط
    0 30

    كشفت خدمة الخرائط الروسية "ياندكس" عن طريق الخطأ عن العديد من المواقع والمنشآت العسكرية السرية في كل من إسرائيل وتركيا، بالإضافة إلى مواقع عسكرية تابعة لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو).

    شركة غوغل
    © AP Photo / Jens Meyer
    الأسرار الخمسة التي ستذهلك عندما تعلم أنها موجودة على خرائط غوغل
    ونقل موقع تابع لاتحاد العلماء الأمريكيين أن خرائط البرنامج الروسي "ياندكس" تحتوي على صور دقيقة وواضحة لأماكن سرية في إسرائيل وتركيا غير موجودة ومموهة في برامج عالمية أخرى كـ"غوغل مابس".

    وقارن الخبير الأمريكي، مات كوردا، صور الخرائط بين البرنامجين واستطاع من خلال البرنامج الروسي تحديد وكشف أكثر من 300 موقع عسكري سري ومن بينها مطارات عسكرية ومخابئ وثكنات غير موجودة على برامج الخرائط الأخرى حيث تم إخفاؤها وتمويهها عن قصد لعدم كشفها.

    وعلق كوردا على الصور المكشوفة، قائلا: "البرنامج الروسي قام بكشف مواقع عسكرية سرية في إسرائيل وتركيا ومنها للناتو وأهمها قيادة حلف شمال الأطلسي في إزمير وقاعدة إنجرليك الجوية التابعة للولايات المتحدة والتي تحوي على أكبر ترسانة نووية في المنطقة".

    وأضاف كوردا: "لاحظنا أن البرنامج الروسي لم يكشف مواقع عسكرية روسية، كما أنه نشر صورا غير دقيقة وبجودة ضعيفة لخريطة سوريا".

    وختم كوردا قائلا: "من الممكن أن تكون إسرائيل وتركيا طلبت عدم إخفاء هذه المواقع على البرنامج الروسي، لكن أعتقد أن هذا الخيار سيفتح العيون على هذه الأهداف أكثر".

    انظر أيضا:

    "خرائط غوغل" توفر ميزة للتشجيع على الخروج من المنزل
    ميزة خفية في "خرائط غوغل" لن تضيع وقتك أبدا
    "خرائط غوغل" تشغل ميزة كشف الكاذبين
    "خرائط غوغل" تكشف وجود كائنات "فضائية" في الصحراء المصرية
    غوغل خرائط تحتفل بـ"كذبة أبريل" بطريقتها
    أهرامات ومعسكرات نازية وأطباق طائرة... مستخدمو "خرائط غوغل" يزعمون كشف أسرار القطب الجنوبي
    الكلمات الدلالية:
    تركيا, إسرائيل, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    بطولة آسيا للصيد بولسطة طيور الجوارح في العاصمة ألماتا، كزاخستان
    لقطات مدهشة للطيور الجارحة في بطولة آسيا للصيد
    حذاري من الوقوع في حب روسيا!
    حذار من الوقوع في حب روسيا
    أقوى 15 جيش في العالم
    أقوى 15 جيشا في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك