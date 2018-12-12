وزير الخارجية الأمريكي: التحقيقات في مقتل خاشقجي ما زالت جارية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن التحقيقات مازالت جارية بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأوضح الوزير الأمريكي، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أن بلاده سوف تحاسب المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي.

© REUTERS / Osman Orsal ملف "تدويل قضية خاشقجي"... ماذا حدث خلال الاجتماع المغلق في الأمم المتحدة

وتأتي تصريحات الوزير الأمريكي قبل ساعات من تقديم جينا هاسبل، مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إفادة لزعماء مجلس النواب خلف الأبواب المغلقة فيما يتعلق بمقتل خاشقجي

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكان النائب العام السعودي قد أعلن، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.